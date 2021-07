Arudy Chapelle Saint-Michel et Calvaire Arudy, Pyrénées-Atlantiques Découvre et croque saint Michel Chapelle Saint-Michel et Calvaire Arudy Catégories d’évènement: Arudy

### Venez découvrir le site Saint-Michel : visites et dessins à la clé ! Venez découvrir la colline Saint-Michel d’Arudy ! Vous découvirez notamment sa chapelle du XVIIe siècle dont Claude vous contera l’histoire unique grâce aux fresques de Pierre Martinez et à une exposition de cartes postales et archives. Découvrez sous la chapelle : l’abri sous roche qui fut occupée par les magdaléniens, et, au-dessus de la chapelle, le calvaire avec un point de vue unique sur toute la vallée d’Ossau. Vous êtes invités à venir dessiner ce que ce site extraordinaire vous inspire. Les dessins réalisés seront exposés à différentes occasions et dans divers sites d’Arudy. Celui que nous estimerons « le plus beau », tout est relatif en fonction de l’âge, servira d’affiche pour les visites de 2022.

Gratuit. Prévoir : bonnes chaussures et masque obligatoire.

