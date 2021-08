Découvertes patrimoniales de la commune de Lagruère Église Saint-Juin, 18 septembre 2021, Lagruère.

Découvertes patrimoniales de la commune de Lagruère

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Juin

### Visite du patrimoine classé et non classé de la commune de Lagruère. Un circuit de visites sera organisé et commenté par le raconteur de pays ou les propriétaires des monuments classés ou non classés : tableau classé MH “la lapidation de Saint Etienne”, le château à péage de la Barrière l’église de Saint juin, le site gallo romain…

Don à l’appréciation. Port du masque obligatoire. Pass sanitaire. Sur réservation.

Visite du patrimoine classé et non classé de la commune de Lagruère.

Église Saint-Juin 47130 Lagruère Lagruère Lot-et-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T18:30:00