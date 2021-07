Découvertes patrimoniales à l’église Église des Dominicains, 18 septembre 2021, Colmar.

### La Vierge au buisson de roses est un des joyaux de l’église des Dominicains de Colmar. Venez la découvrir à travers une visite commentée dimanche après-midi, ou en visitant l’église librement. **La Vierge au buisson de roses** La Vierge au buisson de Roses impressionne. **Martin Schongauer**, enfant de Colmar, n’a que peu ou prou vingt ans lorsqu’il couche sur le bois cette œuvre de jeunesse dans la vague rhénane des Vierges au jardinet. De retour de Cologne et des Pays-Bas, il garde de son apprentissage auprès de grands maîtres, les draperies, les tentures, les mains longues et fines, l’expression de tristesse, mais il y apporte la fougue de ses printemps. Les couleurs éclatent et l’ensemble brille de mille feux. Il faut prendre son temps pour discerner toute la richesse de cette œuvre : les couleurs, les fleurs, fruits et oiseaux, comme autant de symboles entourant Marie et Jésus. Martin Schongauer a pratiqué l’art du symbole jusque dans les moindres détails. Et que dire de l’enfant, passant un bras tendre et protecteur autour du cou de sa mère ? **Visite commentée : dimanche à 14h :** La visite commentée vous permettra d’entrer dans la richesse de cette œuvre majeure du XVe siècle comparée en son temps aux madones de Raphaël. Les après-midis seront également ponctuées de lectures d’extraits de l’encyclique _Laudato Si_ et de textes sur Marie.

