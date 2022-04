Découvertes gastronomiques au Parc et Château de Beauregard à Cellettes Cellettes Cellettes Catégories d’évènement: Cellettes

Cellettes Loir-et-Cher Cellettes 46 EUR 46 46 Découvertes gastronomiques au Parc et Château de Beauregard à Cellettes. Après la visite des lieux, un accès privilégié vous est réservé pour une animation oenologique basée sur la

découverte des vins de Loire autour d’une dégustation de produits du terroir uniques. Après les commentaires sur notre philosophie; Vin plaisir, vin émotion, comment passer un moment inoubliable autour d’un vin de Loire et le mettre en valeur sur votre table(environ 30 minutes), dégustation de : 4 vins dont deux vieux millésime autour de la

