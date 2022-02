DÉCOUVERTES ET MANIPULATIONS DE L’EAU Saint-Mars-de-Coutais Saint-Mars-de-Coutais Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Mars-de-Coutais

DÉCOUVERTES ET MANIPULATIONS DE L’EAU Saint-Mars-de-Coutais, 26 février 2022, Saint-Mars-de-Coutais. DÉCOUVERTES ET MANIPULATIONS DE L’EAU Saint-Mars-de-Coutais

2022-02-26 – 2022-02-26

Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique Venez découvrir et expérimenter autour de la manipulation de l’eau et de sa biodiversité dans les zones humides avec le CPIE Logne et Grand-Lieu.

Atelier scientifique offert par la municipalité. A partir de 10 ans (ou de 8 ans accompagné d’un parent) – Réservation OBLIGATOIRE – Places limitées accueil@saintmarsdecoutais.fr +33 2 40 31 50 53 http://www.saintmarsdecoutais.fr/ Venez découvrir et expérimenter autour de la manipulation de l’eau et de sa biodiversité dans les zones humides avec le CPIE Logne et Grand-Lieu.

Atelier scientifique offert par la municipalité. A partir de 10 ans (ou de 8 ans accompagné d’un parent) – Réservation OBLIGATOIRE – Places limitées Saint-Mars-de-Coutais

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Mars-de-Coutais Autres Lieu Saint-Mars-de-Coutais Adresse Ville Saint-Mars-de-Coutais lieuville Saint-Mars-de-Coutais Departement Loire-Atlantique

DÉCOUVERTES ET MANIPULATIONS DE L’EAU Saint-Mars-de-Coutais 2022-02-26 was last modified: by DÉCOUVERTES ET MANIPULATIONS DE L’EAU Saint-Mars-de-Coutais Saint-Mars-de-Coutais 26 février 2022 Loire-Atlantique Saint-Mars-de-Coutais

Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique