Manosque

Maison de la biodiversité, le dimanche 5 juin à 09:00

Gratuit et ouvert à tous. Dans un contexte joyeux, ludique et participatif, venez en famille ou entre amis trouver l’activité qui vous convient : randonnée-découverte, jeux de piste, balade botanique, balade contée, visite guidée des vergers, land-art, construction de nichoirs… Programme et horaires détaillés sur simple demande. Pique-nique sur place possible, et même conseillé ! Avec la participation de : association De bouche à oreilles, LPO-PACA, Centre de l’enfance de Manosque, Association Art et Nature…

Inscription obligatoire pour : balade botanique, randonnée-découverte, visite guidée

Un samedi exceptionnel de partage et de découverte de nos jardins et vergers conservatoires. Maison de la biodiversité Domaine de la Thomassine 04100 Manosque

2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T17:00:00

