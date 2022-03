Découvertes des ravaux de restauration des cours d’eau Estouy Estouy Catégories d’évènement: Estouy

Loiret

Découvertes des ravaux de restauration des cours d'eau Estouy

2022-05-13 09:30:00

2022-05-13 09:30:00 – 2022-05-13

Estouy Loiret L”équipe du SMORE vous entraine le long de la vallée de l’Œuf à la découverte de ses derniers travaux de restauration.

Boucle de 4 kilomètres.

Prévoir de bonnes chaussures.

Visite guidée par le Smore.

Animation gratuite et inscription obligatoire. Estouy

