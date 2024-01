Découvertes des métiers de l’environnement avec la MFR Saint-Loup-Lamairé, mercredi 14 février 2024.

Découvertes des métiers de l’environnement avec la MFR Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tu es en troisème ? Tu aimes la nature ? Le CFA / MFR de Saint-Loup t’invite à une journée de découverte des métiers de l’environnement. Au programme : accueil des jeunes et de leurs familles à 8 h 30, présentation de la formation Bac Pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune à 9 h, animations nature proposées par les Terminales bac pro de 10 h 30 à 12 h, plantations de haies avec des professionnels de 13 h 30 à 16 h, bilan à 17 h. Renseignements et réservations : 05 49 64 60 46 / mfr.st-loup@mfr.asso.fr

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mfr.st-loup@mfr.asso.fr



Mise à jour le 2024-01-15 par CC Airvaudais Val du Thouet