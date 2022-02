Découvertes de sites sur la consommation durable et alternative Station métro Marbrerie Lille Catégories d’évènement: Lille

**Samedi 5 mars 2022 à 10h, venez découvrir et rencontrer des professionnels et des associations qui proposent des solutions concrètes durables : magasin de vrac, mercerie et café citoyen …** Départ Métro Marbrerie La sortie se terminera à sur l’ancienne friche Fives Cail dans le cadre de Lille 3000 Utopia **Inscriptions en ligne à partir du 26 février 2022 :** [https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-la-sortie-decouver](https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-la-sortie-decouver) **Renseignements auprès du service développement durable** **Tél. :** 03 20 43 19 50 **Mail :** ddvascq@villeneuvedascq.fr

