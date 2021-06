Saint-Jean-d'Aulps Village vacances "L'isle d'Aulps" Haute-Savoie, Saint-Jean-d'Aulps Découvertes de la Vallée d’Aulps Village vacances « L’isle d’Aulps » Saint-Jean-d'Aulps Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Saint-Jean-d'Aulps

Découvertes de la Vallée d’Aulps Village vacances « L’isle d’Aulps », 16 août 2021-16 août 2021, Saint-Jean-d'Aulps. Découvertes de la Vallée d’Aulps

du lundi 16 août au dimanche 22 août à Village vacances « L’isle d’Aulps »

_**Découvrir la vallée d’Aulps à travers une dominante sportive, remplie d’adrénaline !**_ Des hauteurs de Morzine au Lac Leman à Thonon, ce séjour vous fera découvrir les attraits de la Vallée d’Aulps. Au programme : 1 séance de Rafting sur la Dranse (Raftoon pour les plus jeunes), 1 séance de kayak sur le lac de Montriond, 1 balade en montagne, 1 séance d’escalade, 1 séance de tir à l’arc, 1 nuit sous tente pour completer ce séjour. La piscine chauffée du centre et les nombreux terrains de jeux à proximité favorisent des moments de détente.

500€ ; sur inscription

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Village vacances « L’isle d’Aulps » 74430 saint Jean d’Aulps Saint-Jean-d’Aulps Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T00:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T23:59:00;2021-08-21T00:00:00 2021-08-21T23:59:00;2021-08-22T00:00:00 2021-08-22T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Saint-Jean-d'Aulps Étiquettes évènement : Autres Lieu Village vacances "L'isle d'Aulps" Adresse 74430 saint Jean d'Aulps Ville Saint-Jean-d'Aulps lieuville Village vacances "L'isle d'Aulps" Saint-Jean-d'Aulps