Découvertes art et nature sur la Presqu’île : à la rencontre de notre voisine la faune – Habitat(s) & Rendez-vous aux jardins 2022.

### Découvertes art et nature sur la Presqu’île : à la rencontre de notre voisine la faune – Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2022 et de la valorisation d’_Habitat(s)_, installation artistique de Laurent Cerciat Ces rendez-vous ont été concoctés en partenariat entre l’Ecosite du Bourgailh et le programme d’art public de Bordeaux Métropole _L’art dans la ville_ autour de l’oeuvre de Laurent Cerciat intitulée _Habitat(s),_ qui s’intéresse à la cohabitation entre les espèces, animaux et humains. * **10h à 12h** : **balade « Au cœur des secrets du Petit Marais »** avec Laurent Rousserie (Ecosite du Bourgailh) Accompagnés par un guide naturaliste, découvrez la nature exceptionnelle du Petit Marais ainsi que son histoire et son rôle écologique dans la gestion de l’eau notamment. Adresse : 46 Av. Raymond Beauvais, 3440 Saint-Vincent-de-Paul Durée : 2h. A partir de 10 ans. **Inscription gratuite et obligatoire :** [[https://www.helloasso.com/associations/association-ecosite-du-bourgailh/evenements/au-c-ur-des-secrets-du-petit-marais-4-juin-2022](https://www.helloasso.com/associations/association-ecosite-du-bourgailh/evenements/au-c-ur-des-secrets-du-petit-marais-4-juin-2022)](https://www.helloasso.com/associations/association-ecosite-du-bourgailh/evenements/au-c-ur-des-secrets-du-petit-marais-4-juin-2022) * **14h** puis **15h15 : Découverte artistique et méditative de l’œuvre Habitat(s)** avec Laurent Rousserie et Laurent Cerciat Lors d’une parenthèse méditative guidée par Laurent Rousserie, explorez par l’écoute de vos sensations le paysage dans lequel s’intègrent les installations artistiques de Laurent Cerciat, Laure Carrier et Denis Cointe inspirées par la cohabitation entre les espèces. Adresse : 143-145 Av. de la Garonne, 33 440 Saint-Louis-de-Montferrand Durée de chaque séance : 1h. A partir de 14 ans. **Inscription gratuite et obligatoire :** – Séance de 14h : [[https://www.helloasso.com/associations/association-ecosite-du-bourgailh/evenements/meditation-4-juin-14h](https://www.helloasso.com/associations/association-ecosite-du-bourgailh/evenements/meditation-4-juin-14h)](https://www.helloasso.com/associations/association-ecosite-du-bourgailh/evenements/meditation-4-juin-14h) – Séance de 15h15 : [[https://www.helloasso.com/associations/association-ecosite-du-bourgailh/evenements/meditation-4-juin-a-15h15](https://www.helloasso.com/associations/association-ecosite-du-bourgailh/evenements/meditation-4-juin-a-15h15)](https://www.helloasso.com/associations/association-ecosite-du-bourgailh/evenements/meditation-4-juin-a-15h15) * **A partir de 16h15 : visites libres avec permanence de l’artiste** Adresse : 143-145 Av. de la Garonne, 33 440 Saint-Louis-de-Montferrand Accès libre. _Ce rendez-vous fait partie du programme qui accompagne l’oeuvre de Laurent Cerciat intitulée Habitat(s). Plus d’infos :_ [_[bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat](bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat)_](bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat)

Trois propositions pour découvrir la faune de la Presqu’île d’Ambès, entre balade naturaliste, méditation et découverte artistique

Parenthèse “L’art dans la ville” 143-145 Avenue de la Garonne; 33 440 Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:00:00;2022-06-04T15:15:00 2022-06-04T16:15:00;2022-06-04T16:15:00 2022-06-04T17:30:00