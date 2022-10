Découverte : Zostères et blocs de pierre Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Moëlan-sur-Mer Zostères et blocs de pierre :

Deux habitats essentiels à la faune marine : comprendre l’intérêt de ces biotopes particuliers, indispensables au développement de la vie animale marine visible à marée basse. Dans ce site remarquable de l’Anse du Gorgen, venez découvrir un herbier de Zostères marines et un champ de blocs, riches en biodiversité marine.

Dans le cadre des 30 ans du REEB (Réseau pour l’Éducation à l’Environnement en Bretagne), les associations Graine d’Océan et RBBBM (Rivières et Bocage Bélon, Brigneau, Merrien) vous proposent de venir observer la vie mystérieuse et discrète qui se cache sous les pierres à marée basse.

Le Littoral vous apparaîtra sous un nouveau jour ! Prévoir vêtements chauds et bottes ou chaussures d’eau ! Possibilité de pique-nique, à l’abri en cas de pluie, et pourquoi pas poursuivre avec la découverte de la belle allée couverte de Kermeur Bihan et du patrimoine historique de la rive gauche du Bélon (14 h-16 h, départ de la Chapelle du Lanriot). Sur réservation. +33 6 50 79 47 29 Lieu-dit Beg Porz Anse du Gorgen Moëlan-sur-Mer

