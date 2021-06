Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Côtes-d'Armor, Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Découverte Vélo à Assistance Electrique Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle

Découverte Vélo à Assistance Electrique Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle, 19 juin 2021-19 juin 2021, Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle. Découverte Vélo à Assistance Electrique 2021-06-19 – 2021-06-19

Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Côtes d’Armor Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle A l’occasion de la 6e édition de la Fête de l’Ecotourisme, venez découvrir le vélo à assistance électrique, avec la Station Sport Nature. Gratuit. +33 2 96 31 67 04 https://www.stationverte.com/fr/nos-univers/fete-de-l-ecotourisme_u9_62.html A l’occasion de la 6e édition de la Fête de l’Ecotourisme, venez découvrir le vélo à assistance électrique, avec la Station Sport Nature. Gratuit.

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Étiquettes évènement : Autres Lieu Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Adresse Ville Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle lieuville 48.40848#-2.32205