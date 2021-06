Bègles Plaine des Sports - Derrière Terrain Synthétique N°4 Bègles, Gironde DECOUVERTE TIR A L’ARC Plaine des Sports – Derrière Terrain Synthétique N°4 Bègles Catégories d’évènement: Bègles

du vendredi 9 juillet au jeudi 26 août

Le Tir à l’arc est un sport, qui procure un sentiment de liberté. C’est une discipline qui apprend la maîtrise de soi, la gestion de ses émotions, développe la concentration et la précision, et est accessible à tous selon ses goûts et sa morphologie. Sport d’intégration, respectueux de l’environnement, le tir à l’arc permet aux valides et non-valides de pratiquer ensemble sur un même pas de tir et dans les mêmes conditions.

GRATUIT – Inscriptions sur place

Venez donc réveiller le Robin des bois qui sommeille en vous !

2021-07-09T14:00:00 2021-07-09T16:00:00;2021-07-28T14:00:00 2021-07-28T16:00:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T12:00:00;2021-08-12T10:00:00 2021-08-12T12:00:00;2021-08-18T10:00:00 2021-08-18T12:00:00;2021-08-26T10:00:00 2021-08-26T12:00:00

