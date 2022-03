Découverte Tennis Villegouge Villegouge Catégories d’évènement: Gironde

Villegouge

Découverte Tennis Villegouge, 21 mars 2022, Villegouge. Découverte Tennis Villegouge

2022-03-21 19:00:00 – 2022-03-21 23:00:00

Villegouge Gironde Villegouge EUR Cours de tennis et dégustation de vins devant un match d’exhibition suivi d’un repas. Cours de tennis et dégustation de vins devant un match d’exhibition suivi d’un repas. +33 7 68 12 96 93 Cours de tennis et dégustation de vins devant un match d’exhibition suivi d’un repas. Tennis Club

Villegouge

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villegouge Autres Lieu Villegouge Adresse Ville Villegouge lieuville Villegouge Departement Gironde

Villegouge Villegouge Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villegouge/

Découverte Tennis Villegouge 2022-03-21 was last modified: by Découverte Tennis Villegouge Villegouge 21 mars 2022 Gironde Villegouge

Villegouge Gironde