Découverte St Romans les Melle – Journées Européennes du Patrimoine Saint-Romans-lès-Melle, 15 septembre 2021, Saint-Romans-lès-Melle. Découverte St Romans les Melle – Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-15 09:00:00 – 2021-09-19

Saint-Romans-lès-Melle Deux-Sèvres Saint-Romans-lès-Melle Découverte St Romans les Melle – Journées Européennes du Patrimoine Découverte du bourg

Dimanche 19 : 9h-12h/ 14h-17h

Visite libre ou guidée :

Promenade dans le bourg et découverte de l’exposition sur les mariages dans la salle communale.

Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur de la structure. Église

Samedi 18 : 9h-12h/ 14h-17h : Visite guidée

Dimanche 19 : Visite libre Rens. 05 49 27 04 14 / 05 49 07 16 35

Gratuit dernière mise à jour : 2021-08-31 par

