Stade Hesdin 62140 Hesdin Rendez-vous le 2 juillet au stade d’Hesdin pour découvrir différentes activités sportives : football, basketball, badminton, athlétisme et judo !

Rendez-vous le 2 juillet au stade d'Hesdin pour découvrir différentes activités sportives : football, basketball, badminton, athlétisme et judo !

Entrée gratuite , Buvette sur place.

Contact: jeunesse@hesdin.fr +33 3 21 86 84 76 http://www.hesdin.fr/

