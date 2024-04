Découverte sportive de la ville de Sète Domaine du Lazaret Sète, lundi 15 avril 2024.

Découverte sportive de la ville de Sète Séjour destiné au enfants du CM2 à la 3eme. Thématique qui tourne autour du sport de pleine nature, planche à voile, kayak, randonnée. Mais également découverte du milieu marin. 15 – 19 avril Domaine du Lazaret grille modulée en fonction du quotient familial de la famille.

Durant cette semaine les jeunes découvriront des sports de pleines nature, et quotidiennement les enfants seront sensibilisés à l’environnement, ils pourront également découvrir le milieu marin.

Il sera proposé diverses activités de pleine nature : randonnée, planche à voile, kayak, paddle.

Les enfants seront également sensibilisés à la biodiversité du littoral au travers de belles balade sur la plage et découverte de parc à huitres.

Nous travaillerons autour de ses différents objectifs:

• Développer l’autonomie et la responsabilisation des enfants.

• Apporter des moments de loisirs agréables, enrichissants et motivants

• Respecter le rythme de vie des enfants et des adultes

• Encourager l’esprit d’entraide, de solidarité

• Rendre l’enfant acteur et conscient de son action sur l’environnement

Diverses activités proposées:

– Kayak et paddle afin de travailler l’équilibre, la coordination.

-Planche à voile: découverte de nouvelles sensation.

– Balade naturelle: découverte de la biodiversité marine.

Domaine du Lazaret 34200 Sete Sète 34200 Hérault Occitanie

