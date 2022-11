Découverte ski de randonnée & raquettes – Club Alpin du pays de Montbéliard Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

2 Rue Étienne Oehmichen Schwarzsee (lac noir) en Suisse dans le massif des pré alpes Fribourgeoises Montbéliard Doubs Schwarzsee (lac noir) en Suisse dans le massif des pré alpes Fribourgeoises 2 Rue Étienne Oehmichen

2023-01-14 – 2023-01-15

Doubs EUR 85 85 A l’initiative du club FFCAM de Montbéliard, cette sortie permettra pendant 2 jours, la pratique de

raquettes à neige ou ski de randonnée dans le massif des pré alpes Fribourgeoises.

Ambiance montagne sans difficulté technique – ouvert à tous

Samedi : randonnée côté Schwybe (1620m / +565m) – casse-croute tiré

du sac – Manipulations de sécurité – initiation des techniques

Si le lac est praticable, possibilité de patin à glace (location 5 FCHF / 2h)

Repas & nuitée au centre (1055m)

Dimanche : 7h30 petit déjeuner tiré du sac (café/thé offert)

– montée (+860m) à Patraflon (1915m) – casse-croute tiré du sac. https://extranet-clubalpin.com/app/out/out.php?s=6&c=2520RQ220002&h=a7c76ffd36 Schwarzsee (lac noir) en Suisse dans le massif des pré alpes Fribourgeoises 2 Rue Étienne Oehmichen Montbéliard

