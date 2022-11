Découverte ski de randonnée nordique – Club Alpin du pays de Montbéliard Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Découverte ski de randonnée nordique – Club Alpin du pays de Montbéliard

Montagne du Larmont – Pontarlier (25)

2023-01-07 – 2023-01-08

Montagne du Larmont – Pontarlier (25)

Doubs 0 0 EUR Week-end de découverte du ski de randonnée nordique

Hébergement en Tiny House cosy et rustique.

6 personnes en découverte + 2 encadrants (Christine et Manu)

Coût de la Tiny : 25 euros par personne. Confort sommaire : poêle à bois, eau en gérican, toilette sèche à l’interieur. Pas de douches. Apporter sac de couchage.

Contact : Christine V. 06 01 86 24 96 cvi90@yahoo.fr

Inscription jusqu’au 1 décembre avec versement de 25 euros

Nous évoluerons hors piste sur un terrain vallonné mais peu pentu. Les écailles permettent de monter sans peau. Les carres permettent de maitriser la descente. Le virage télemark ne sera pas abordé durant ce WE.

Niveau requis : savoir skier en alpin, skating, ou alternatif.

Location du matériel sur place au Larmont : skis et chaussures (pointures du 37 au 47) 28 euros le WE. Chacun emmène ses bâtons de ski ou rando (avec rondelles). cvi90@yahoo.fr

