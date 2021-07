Poitiers Théâtre-Auditorium de Poitiers Poitiers, Vienne Découverte sensorielle du théâtre-auditorium Théâtre-Auditorium de Poitiers Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Théâtre-Auditorium de Poitiers, le vendredi 17 septembre à 10:00

### L’association Armmelhisca et le TAP vous proposent une visite tactile sensorielle accessible à tous, notamment aux personnes aveugles ou malvoyantes. Voyagez les yeux bandés à travers les sens, pour découvrir et ressentir le TAP, ses différents espaces et ses volumes.

5€. Réservation obligatoire à l’accueil du TAP.

Théâtre-Auditorium de Poitiers 6 rue de la Marne, 86000 Poitiers Poitiers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:00:00

