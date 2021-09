Bordeaux Muséum de Bordeaux - sciences et nature Bordeaux, Gironde Découverte sensorielle du Littoral aquitain [Fêtes de la Science] Muséum de Bordeaux – sciences et nature Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

A partir de 8 ans Samedi 2 octobre – Mercredi 6 octobre – Samedi 9 octobre De 14h30 à 16h00 Réservations obligatoires Lorsque vous quittez le couvert de la forêt de pins pour aller jusqu’à la plage, vous trouvez une succession de milieux naturels tout au long de votre chemin. Un festival d’odeurs, de bruits et de textures assaille vos sens et vous renseigne sur la faune et la flore qui jalonnent votre parcours. Dans le cadre de la Fête de la Science, le Muséum de Bordeaux – sciences et nature vous invite à découvrir ou redécouvrir le littoral aquitain. Ouvert à tous, l’atelier « Découverte sensorielle du littoral aquitain » se déroule à l’aveugle !

