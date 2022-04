Découverte sensorielle du cheval. Spécial enfants Cortambert Cortambert Catégories d’évènement: Cortambert

Animation de découverte sensorielle du cheval, avec pansage et baptême à cheval. Enfants de 6 à 14 ans. Goûter inclus. « Les sabots du cheval sont tes pieds. Avec un parcours pieds nus, un jeu de Kim, tu découvres de nouvelles sensations. Ton ami plisse les yeux, ouvre ses naseaux, il parle cheval et tu le comprends ! »

Animation de découverte sensorielle du cheval, avec pansage et baptême à cheval. Enfants de 6 à 14 ans. Goûter inclus. Cluny Horse Valley – Toury Chemin des Beunons Cortambert

