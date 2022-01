Découverte sensorielle du bois Ville de Villenave d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Ville de Villenave d’Ornon, le mercredi 16 février à 14:00

Dans le cadre des RV durables, nous vous proposons une balade sensorielle. ————————————————————————– ### Le temps d’une balade, laissez-vous guider par vos sens. L’animatrice vous propose une balade ludique qui vous reconnectera au milieu naturel au sein duquel vous cheminerez. **+ d’info : Pôle proximité, attractivité et ville durable**

Pour tous • Gratuit sur réservation

Sortie animée par Cistude nature Ville de Villenave d’Ornon 33140 Villenave-d’Ornon Gironde

2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T16:00:00

