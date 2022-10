Découverte sensorielle de la Réserve Naturelle, 2 novembre 2022, .

2022-11-02 – 2022-11-02

Le matin (horaires précisées lors de l’inscription) – Durée 1h30 – Rdv devant la Maison de la Réserve – Gratuit – Sur inscription – gestes barrières respectés

Balade sensorielle pour les tout-petits – On observe, on touche, on sent, on écoute, on imagine, on crée, pour découvrir la Nature par les sens, en se laissant porter par ses sensations et son instinct. Enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte

