Découverte sensorielle de la réserve Lussat, mercredi 23 octobre 2024.

Balade sensorielle pour les tout-petits.

On observe, on touche, on sent, on écoute, on imagine, on crée pour découvrir la nature en se laissant porter par son instinct.

De 3 à 6 ans accompagnés d’un adultes. EUR.

Etang des Landes

Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine rn-etang-landes@creuse.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-23

fin : 2024-10-23



