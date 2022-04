Découverte sensible et vibratoire : rencontre avec les Fleurs de Bach et les Plantes Sauvages Regnière-Écluse, 21 mai 2022, Regnière-Écluse.

2022-05-21 – 2022-05-21

Regnière-Écluse Somme Regnière-Écluse Somme

22 22 22 Une immersion nature à la découverte des Fleurs du Docteur Bach et une approche sensible et vibratoire des plantes sauvages. La nature pour permet de nous mettre en lien avec nous-même et de retrouver une stabilité émotionnelle dans ce monde de grands bouleversements. Sophie vous propose de parcourir les sentiers nature à la découverte des plantes sauvages et des élixirs floraux, dans un voyage simple, nous reliant aux éléments et à nos émotions. Le Docteur Bach, qui rencontra les fleurs tout au long de sa vie, nous transmet “Il ne sert à rien de lutter contre l’ombre, il suffit d’y apporter la lumière”.

tourisme@terresetmerveilles.fr +33 3 22 23 62 65

Sophie Ringard

Regnière-Écluse

