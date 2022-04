Découverte savoir-faire : La Maison DUROZEY Doudeville Doudeville Catégories d’évènement: Doudeville

Seine-Maritime

Découverte savoir-faire : La Maison DUROZEY Doudeville, 25 avril 2022, Doudeville.

2022-04-25 10:00:00 – 2022-04-25 12:00:00

Doudeville Seine-Maritime Doudeville Cela fait depuis 5 générations que cette famille d’artisans tapissiers décorateurs façonne tout ce qui touche à la décoration de votre intérieur.

La Maison Durozey est avant tout une histoire de famille, remplis de traditions et de savoir-faire.

Ils vous proposent leurs services en tant que tapissier, décorateur, réfection de sièges…

maison.durozey@wanadoo.fr +33 2 35 96 43 88

