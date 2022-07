Découverte : rencontre avec un poilu Sainte-Menehould Sainte-Menehould Catégories d’évènement: Marne

Sainte-Menehould

Découverte : rencontre avec un poilu Sainte-Menehould, 12 novembre 2022, Sainte-Menehould. Découverte : rencontre avec un poilu

Musée d’Art et d’histoire Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne Place du Général Leclerc Musée d’Art et d’histoire

2022-11-12 14:30:00 – 2022-11-12 16:00:00

Place du Général Leclerc Musée d’Art et d’histoire

Sainte-Menehould

Marne Venez rencontrer un poilu d’aujourd’hui qui vous fera découvrir uniformes, équipements et objets de la première guerre mondiale Place du Général Leclerc Musée d’Art et d’histoire Sainte-Menehould

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Sainte-Menehould Autres Lieu Sainte-Menehould Adresse Sainte-Menehould Marne Place du Général Leclerc Musée d'Art et d'histoire Ville Sainte-Menehould lieuville Place du Général Leclerc Musée d'Art et d'histoire Sainte-Menehould Departement Marne

Sainte-Menehould Sainte-Menehould Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-menehould/

Découverte : rencontre avec un poilu Sainte-Menehould 2022-11-12 was last modified: by Découverte : rencontre avec un poilu Sainte-Menehould Sainte-Menehould 12 novembre 2022 Musée d'art et d'histoire Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Sainte-Menehould Marne