Découverte-randonnée guidée du Lac des Bouillouses Site Naturel des Bouillouses Les Angles

Pyrénées-Orientales

Découverte-randonnée guidée du Lac des Bouillouses Site Naturel des Bouillouses, 14 juillet 2022, Les Angles. Découverte-randonnée guidée du Lac des Bouillouses

du jeudi 14 juillet au mardi 30 août à Site Naturel des Bouillouses

Tous les mardis et jeudis du 14 juillet au 21 août 2022, venez découvrir en demi-journée le patrimoine naturel et historique du site naturel des Bouillouses RDV 8h30 billetterie Barres et 13h30 au point info du barrage.

Inscription obligatoire par téléphone

Découverte du milieu naturel et de l’histoire du site des Bouillouses avec un accompagnateur en montagne Site Naturel des Bouillouses Point information du barrage Les Angles Pyrénées-Orientales

2022-07-14T08:30:00 2022-07-14T12:30:00;2022-07-14T13:30:00 2022-07-14T17:30:00;2022-07-19T08:30:00 2022-07-19T12:30:00;2022-07-19T13:30:00 2022-07-19T17:30:00;2022-07-21T08:30:00 2022-07-21T12:30:00;2022-07-21T13:30:00 2022-07-21T17:30:00;2022-07-26T08:30:00 2022-07-26T12:30:00;2022-07-26T13:30:00 2022-07-26T17:30:00;2022-07-28T08:30:00 2022-07-28T12:30:00;2022-07-28T13:30:00 2022-07-28T17:30:00;2022-08-02T08:30:00 2022-08-02T12:30:00;2022-08-02T13:30:00 2022-08-02T17:30:00;2022-08-04T08:30:00 2022-08-04T12:30:00;2022-08-04T13:30:00 2022-08-04T17:30:00;2022-08-09T08:30:00 2022-08-09T12:30:00;2022-08-09T13:30:00 2022-08-09T17:30:00;2022-08-11T08:30:00 2022-08-11T12:30:00;2022-08-11T13:30:00 2022-08-11T17:30:00;2022-08-16T08:30:00 2022-08-16T12:30:00;2022-08-16T13:30:00 2022-08-16T17:30:00;2022-08-18T08:30:00 2022-08-18T12:30:00;2022-08-18T13:30:00 2022-08-18T17:30:00;2022-08-30T08:30:00 2022-08-30T12:30:00

Lieu Site Naturel des Bouillouses Adresse Point information du barrage Ville Les Angles

Site Naturel des Bouillouses Les Angles Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-angles/

Découverte-randonnée guidée du Lac des Bouillouses Site Naturel des Bouillouses 2022-07-14 was last modified: by Découverte-randonnée guidée du Lac des Bouillouses Site Naturel des Bouillouses Site Naturel des Bouillouses 14 juillet 2022 Les Angles Site Naturel des Bouillouses Les Angles

Les Angles Pyrénées-Orientales