2022-07-21 12:30:00 – 2022-07-21

Vibraye Sarthe Vibraye EUR 28 Au cours de ce circuit en voiture particulière, vous découvrirez

quelques lieux emblématiques de

l’histoire ferroviaire locale en compagnie d’un guide conférencier du Perche Sarthois.

Au programme :

10h : Visite de l’ancienne gare de Tuffé et son exposition

«Tuffé, une minute d’arrêt, histoire

d’une gare de l’ancienne ligne Mamers-Saint-Calais»,

11h15 : Visite de la gare de Connerré-Beillé

12h30 : Visite de l’ancienne gare de Vibraye.

13h : Pause-déjeuner au restaurant le Chapeau Rouge à Vibraye,

14h45 : Visite du Muséotrain de Semur-en-Vallon dédié à l’histoire des trains Decauville grâce aux bé-

névoles de l’association CCFSV.

