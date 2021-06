Hyères Hyères Hyères, Var Découverte / Pratique Shiatsu Do-In Hyères Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Découverte / Pratique Shiatsu Do-In Hyères, 18 juin 2021-18 juin 2021, Hyères. Découverte / Pratique Shiatsu Do-In 2021-06-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-06-18 Entrée principale ( grande pelouse sur la gauche ) 37, avenue Ambroise Thomas

Hyères Var EUR 8 10 Pratique de gestes simples, effectués avec nos propres mains, permettant de prévenir et guérir des maux du quotidien en relançant notre énergie vitale. caristides@orange.fr +33 6 07 78 46 94 Pratique de gestes simples, effectués avec nos propres mains, permettant de prévenir et guérir des maux du quotidien en relançant notre énergie vitale.

Entrée principale ( grande pelouse sur la gauche ) 37, avenue Ambroise Thomas
Hyères
lieuville 43.11054#6.13579