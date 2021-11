Feux Feux Cher, Feux Découverte – Portes ouvertes Théâtre Feux Feux Catégories d’évènement: Cher

Feux

Découverte – Portes ouvertes Théâtre Feux, 4 décembre 2021, Feux. Découverte – Portes ouvertes Théâtre Feux

2021-12-04 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-04

Feux Cher Feux La Compagnie A Feux Croisés vous propose un après-midi de découverte du théâtre. Si vous aimez un peu, beaucoup, passionnément le théâtre…venez nous rencontrer, pour échanger, nous faire part de vos envies, et pourquoi pas faire un essai si le coeur vous en dit. Nous serons heureux de répondre à vos questions et vous faire part de nos projet. Après-midi de découverte du théâtre. Portes ouvertes +33 7 86 82 66 67 La Compagnie A Feux Croisés vous propose un après-midi de découverte du théâtre. Si vous aimez un peu, beaucoup, passionnément le théâtre…venez nous rencontrer, pour échanger, nous faire part de vos envies, et pourquoi pas faire un essai si le coeur vous en dit. Nous serons heureux de répondre à vos questions et vous faire part de nos projet. ©A Feux Croisés

Feux

dernière mise à jour : 2021-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Feux Autres Lieu Feux Adresse Ville Feux lieuville Feux