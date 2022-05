Découverte poétique des Jardins de La Manufacture de Morlaix Jardin de la Manufacture, 3 juin 2022, Morlaix.

Découverte poétique des Jardins de La Manufacture de Morlaix

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin de la Manufacture

Ce jardin grossit, respire et inspire au rythme des saisons. Demain, les jardins de la Manufacture seront peut-être ouverts au public. En attendant, nous vous proposons 2 types de rendez-vous : – Des visites intimes et poétiques, accompagnées par Tiphaine Hameau – Des visites du “Compostage et valorisation des déchets verts : les astuces et techniques d’un maitre-composteur” proposées par Emmanuel David, ambassadeur de la prévention des déchets pour Morlaix Communauté. **Les rendez-vous :** – Vendredi 4 juin : *Visite compostage à 14h Conférence 18h30 à La Virgule : L’art du bon ménage aux Jardins de La Manufacture – Samedi 5 juin : *Visites poétiques, à 10h30 et 17h30 *Visite compostage à 14h – Dimanche 6 juin : *Visites poétiques à 9h et 11h.

sur réservation / 14 personnes par visite – Durée 1h30 / – Vendredi et Samedi : *Visite compostage à 14h – Samedi : *Visites poétiques à 10h30 et 17h30 – Dimanche : Visites poétiques à 9h et 11h. /

Découvrez les jardins de l’ancienne Manufacture des Tabacs de Morlaix, à travers une visite poétique ou une présentation des pratiques de zéro déchet vert expérimentées dans cet espace.

Jardin de la Manufacture 29600 Morlaix Morlaix Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T15:30:00;2022-06-03T18:30:00 2022-06-03T19:30:00;2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:30:00;2022-06-04T17:30:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T10:30:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:30:00