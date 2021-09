Faucompierre Faucompierre Faucompierre, Vosges DECOUVERTE PLANTES COMESTIBLES – MANGER BIO ET LOCAL C’EST L’IDÉAL Faucompierre Faucompierre Catégories d’évènement: Faucompierre

Faucompierre Vosges Faucompierre Dans le cadre de la semaine nationale “Manger bio et local, c’est l’idéal”, Laure, Productrice et cueilleuse, vous emmène à la découverte des plantes comestibles et de leurs propriétés. Elle vous propose une initiation aux techniques de cueillette des plantes sauvages et du jardin, ainsi qu’aux procédés de conservation.

RDV Mairie de Faucompierre puis marche vers l’exploitation. Chaussures fermées recommandées. Dégustation avec les produits de l’exploitation.

Uniquement sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.

En partenariat avec Bio Grand Est. +33 3 29 50 51 33 Office de Tourisme dernière mise à jour : 2021-09-03 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES

