Découverte pédestre du patrimoine rural ! Église Saint-Pierre-Saint-Paul, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Montmort-Lucy.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Pierre-Saint-Paul

### Le circuit pédestre « Découverte Patrimoine Village et environs » vous propose de marcher au gré des rues et des sentiers à la recherche des richesses méconnues du village. La ballade est organisée par un membre de l’Association Patrimoine et Nature à Montmort-Lucy. Avec une distance de 4 km, le circuit est accessible à tous. Vous déambulerez parmi les lavoirs, moulins, prieuré, et l’architecture locale…

Gratuit. Départ : église Saint-Pierre-Saint-Paul. Durée : 1h30. Prévoir un vêtement de pluie ou parapluie.

Église Saint-Pierre-Saint-Paul 2 rue Saint-Pierre, 51270 Montmort-Lucy Montmort-Lucy Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00