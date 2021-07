Boufféré Ferme de la Maison Neuve Boufféré, Vendée Découverte – Paysan de Nature ® à la Ferme de la Maison Neuve à Boufféré Ferme de la Maison Neuve Boufféré Catégories d’évènement: Boufféré

PAYSAN DE NATURE®, est un réseau, à l’initiative de la Ligue de Protection des Oiseaux des Pays de La Loire, qui met en relations paysans, naturalistes, associations de consommateurs… Au cours d’une visite, vous découvrirez les actions mises en oeuvre, et à venir, sur la ferme (plantations, inventaires naturalistes, aménagements…). Rendez-vous le mercredi 21 juillet à la Ferme de la Maison Neuve à Boufféré, à 19h00. **Inscriptions sur :** Helloasso : [[www.helloaaso.com/associations/collectifdespossibles](www.helloaaso.com/associations/collectifdespossibles)](www.helloaaso.com/associations/collectifdespossibles) Mail : [collectifdespossibles@ecomail.fr](mailto:collectifdespossibles@ecomail.fr) Par téléhone : 06-27-58-22-68

Prix libre

