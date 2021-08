Aubusson La Tapisserie au point - Véronique de Luna Aubusson, Creuse Découverte ou redécouverte de la tapisserie à l’aiguille La Tapisserie au point – Véronique de Luna Aubusson Catégories d’évènement: Aubusson

Creuse

Découverte ou redécouverte de la tapisserie à l’aiguille La Tapisserie au point – Véronique de Luna, 17 septembre 2021, Aubusson. Découverte ou redécouverte de la tapisserie à l’aiguille

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à La Tapisserie au point – Véronique de Luna Gratuit. Entrée libre.

Tout au long de la journée, assistez à des démonstrations de tapisserie à l’aiguille et profitez d’explications sur les gestes et les points de base. La Tapisserie au point – Véronique de Luna 46 grande rue, 23200 Aubusson Aubusson Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aubusson, Creuse Autres Lieu La Tapisserie au point - Véronique de Luna Adresse 46 grande rue, 23200 Aubusson Ville Aubusson lieuville La Tapisserie au point - Véronique de Luna Aubusson