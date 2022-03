Découverte nocturne magique du Musée d’Art Contemporain Alain Laborde : son exposition, ses nouvelles surprises chefs-d’œuvre d’un Démiurge. Musée Château de Marcel-Lenoir Montricoux Catégories d’évènement: Montricoux

Tarn-et-Garonne

Découverte nocturne magique du Musée d’Art Contemporain Alain Laborde : son exposition, ses nouvelles surprises chefs-d’œuvre d’un Démiurge. Musée Château de Marcel-Lenoir, 14 mai 2022, Montricoux. Découverte nocturne magique du Musée d’Art Contemporain Alain Laborde : son exposition, ses nouvelles surprises chefs-d’œuvre d’un Démiurge.

Musée Château de Marcel-Lenoir, le samedi 14 mai à 18:00

Découverte nocturne magique du Musée d’Art Contemporain Alain Laborde : son exposition “Alain Laborde (peintre-sculpteur), Démiurge de l’Art Contemporain” et ses nouvelles surprises chefs-d’œuvre. Le Musée Alain Laborde est situé au Château de Montricoux 82800 Montricoux dit aussi Musée Château de Marcel-Lenoir. Toutes les informations sur le Musée Alain Laborde sur le site internet générique du musée : [www.marcel-lenoir.com](http://www.marcel-lenoir.com)

Gratuité exceptionnelle

Découverte nocturne magique du Musée d’Art Contemporain Alain Laborde : son exposition “Alain Laborde (peintre-sculpteur), Démiurge de l’Art Contemporain” et ses nouvelles surprises chefs-d’œuvre. Musée Château de Marcel-Lenoir 56 Grand’Rue 82800 Montricoux Montricoux Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T01:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montricoux, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Musée Château de Marcel-Lenoir Adresse 56 Grand'Rue 82800 Montricoux Ville Montricoux lieuville Musée Château de Marcel-Lenoir Montricoux Departement Tarn-et-Garonne

Musée Château de Marcel-Lenoir Montricoux Tarn-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montricoux/

Découverte nocturne magique du Musée d’Art Contemporain Alain Laborde : son exposition, ses nouvelles surprises chefs-d’œuvre d’un Démiurge. Musée Château de Marcel-Lenoir 2022-05-14 was last modified: by Découverte nocturne magique du Musée d’Art Contemporain Alain Laborde : son exposition, ses nouvelles surprises chefs-d’œuvre d’un Démiurge. Musée Château de Marcel-Lenoir Musée Château de Marcel-Lenoir 14 mai 2022 Montricoux Musée-Château de Marcel-Lenoir Montricoux

Montricoux Tarn-et-Garonne