Découverte nocturne : les amphibiens Marais du Trait Le Trait, Seine-Maritime

Découverte nocturne : les amphibiens Marais du Trait, 14 avril 2022, Le Trait. Découverte nocturne : les amphibiens

Marais du Trait, le jeudi 14 avril 2022 à 20:00

Pass sanitaire obligatoire Le nombre de participants sera adapté aux conditions sanitaires du jour de l’animation. Une distanciation physique sera demandée aux participants mais les familles pourront rester groupées.

inscription obligatoire, GRATUIT, horaires à confirmer

Venez découvrir les amphibiens du Marais du Trait. Marais du Trait le trait Le Trait Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T20:00:00 2022-04-14T22:30:00

