Ducey-Les Chéris Manche Ducey-Les Chéris Visite commentée nocturne du château des Montgommery.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Mont Saint Michel-Normandie au 02.33.60.21.53 ou sur www.ot-montsaintmichel.com. Visite sous conditions de 5 personnes minimum.

20h30 dans le parc du château. Entrée : 8 €.

