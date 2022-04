Découverte nocturne du château des Montgommery de Ducey

2022-08-18 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-18 Visite commentée nocturne du château des Montgommery.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Mont Saint Michel-Normandie au 02.33.60.21.53 ou sur www.ot-montsaintmichel.com. Visite sous conditions de 5 personnes minimum.

