Ligne Maginot – site de Villy-La Ferté, le samedi 18 septembre à 20:45 8€ adulte. 4€ enfant (7-14 ans). Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Bonnes chaussures et veste recommandées.

Découvrez l’ouvrage de La Ferté, accompagné d’un guide, à la lueur des lampes à pétrole. Venez découvrir ces heures terribles de la Seconde Guerre mondiale. Ligne Maginot – site de Villy-La Ferté Fort de Villy-La-Ferté, 08370 La Ferté sur Chiers La Ferté-sur-Chiers Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:45:00 2021-09-18T23:00:00

