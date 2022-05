Découverte nocturne de la forêt en période de brame Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: 60200

Aux alentours du mois de septembre, un râle profond résonne dans la forêt à la nuit tombée : c'est le brame du cerf qui marque la saison des amours. Les cerfs tentent de s'intimider afin de devenir le mâle dominant au sein d'une harde de biches… Un animateur ONF vous accompagnera tout au long de cette balade nocturne qui aiguisera vos sens pour avoir peut-être la chance d'entendre bramer le roi de la forêt… Sur inscription ! NB : Cette sortie n'est pas basée sur l'observation et la recherche des cerfs sur leurs places de brame. En cas de mauvaise météo, l'écoute du brame est impossible : la sortie sera principalement axée sur la découverte nocturne de la forêt. Organisation pratique – Non accessible aux enfants de -6 ans et aux personnes à mobilité réduite – Chaussures de marche conseillées ; vêtements chauds et/ou imperméables indispensables – Prévoir lampe frontale ou lampe de poche – Parcours sur terrain naturel au coeur de la forêt ; distance de marche importante – Parking sur site de visite, mais co-voiturage conseillé du fait du déplacement entre le Parc à bois de la Faisanderie et le site de visite © ONF

