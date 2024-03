Découverte nature Massif des Agriers et vallée du Chavanon Saint-Étienne-aux-Clos, vendredi 19 juillet 2024.

Découverte nature Massif des Agriers et vallée du Chavanon Saint-Étienne-aux-Clos Corrèze

Sortie découverte nature de 4 à 6 km commentée par Jean-Claude Chatour, animateur nature en partenariat avec la Ligue de l’enseignement FAL19.

Tout public, prévoir 2 pique-nique, journée complète sur inscription recommandée.

Rendez-vous à 10h à St-Etienne aux Clos à 10h et à 14h pour sortie écoute et observation soirée.

Observation flore avec lys martagon, cerisier à grappes faune avec chauve-souris et sites avec fosses à loups, fours à chaux.. En soirée, écoute de l’engoulevent et rapaces nocturnes 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 08:00:00

fin : 2024-07-19 22:00:00

Lieu-dit Le Bourg

Saint-Étienne-aux-Clos 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine mchalard709@orange.fr

