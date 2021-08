SAINT-LAURENT-SUR-MER Rue de la 2ème Division Us Saint-Laurent-sur-Mer Découverte nature entre terre et mer Rue de la 2ème Division Us SAINT-LAURENT-SUR-MER Catégorie d’évènement: Saint-Laurent-sur-Mer

Découverte nature entre terre et mer Rue de la 2ème Division Us, 17 août 2021, SAINT-LAURENT-SUR-MER. Découverte nature entre terre et mer

du mardi 17 août au mardi 24 août à Rue de la 2ème Division Us

Prendre le temps, se poser un instant, se connecter à la nature… Tout ça vous manque ? Alors, cette balade détente est pour vous. Réservation obligatoire. (3km/2h) – Niveau 1

Gratuit

Prendre le temps, se poser un instant, se connecter à la nature… Tout ça vous manque ? Alors, cette balade détente est pour vous. Réservation obligatoire. (3km/2h) – Niveau 1 Rue de la 2ème Division Us parking au bout de la rue,14710,SAINT-LAURENT-SUR-MER SAINT-LAURENT-SUR-MER

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-17T14:00:00 2021-08-17T16:00:00;2021-08-24T14:00:00 2021-08-24T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Laurent-sur-Mer Autres Lieu Rue de la 2ème Division Us Adresse parking au bout de la rue,14710,SAINT-LAURENT-SUR-MER Ville SAINT-LAURENT-SUR-MER lieuville Rue de la 2ème Division Us SAINT-LAURENT-SUR-MER