Venez profiter de la faune et de la floredu bois, de la rivière et des dunes et plus encore. Cette animation est réalisée pour le compte du Département du Calvados. (2km/2h) – Niveau 1

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T16:00:00 2021-07-23T18:00:00

