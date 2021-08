Clères Parc de Clères Clères, Seine-Maritime Découverte nature en famille Parc de Clères Clères Catégories d’évènement: Clères

Découverte nature en famille Parc de Clères, 23 août 2021, Clères. Découverte nature en famille

Parc de Clères, le lundi 23 août à 14:00

Le parc de Clères propose une animation atour de la rivière et de la mare à l’occasion de Découverte Nature en Famille, pour tous à partir de 4 ans.

sur inscription : 5 € + droit d’entrée

une animation autour de l’eau pour toute la famille Parc de Clères avenue du parc 76690 Clères Clères La Houssiette Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-23T14:00:00 2021-08-23T16:00:00

