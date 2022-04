Découverte Nature En Famille : Le Jardin Du Minotaure

2022-05-18 14:00:00 – 2022-05-18 16:00:00 Le parc de Clères vous propose de partager un moment en famille pour découvrir un aspect de la nature. Autour de la faune, de la flore ou des arts créatifs, cet atelier à partir de 4 ans vous permet de réaliser avec vos enfants ou petits-enfants un souvenir impérissable. Saviez-vous qu'au parc de Clères, le Minotaure avait un jardin ? C'est un vrai labyrinthe où l'on retrouve de drôles de plantes. Certaines piquent les doigts, certaines sentent d'étranges odeurs et d'autres ont des couleurs incroyables ! 5€ en plus du droit d'entrée. Réservation via l'adresse suivante : http://www.parcdecleres.net/event/decouverte-nature-en-famille-le-jardin-du-minotaure/

