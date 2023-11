Découverte nature en famille avec enfants Parc des Buttes Chaumont Paris, 22 octobre 2023, Paris.

Le dimanche 10 décembre 2023

de 10h00 à 12h00

Le dimanche 26 novembre 2023

de 10h00 à 12h00

.Tout public. A partir de 2 ans. Jusqu’à 10 ans. payant

35 € pour un duo 1 enfant /1 parent.

+ 5€ l’enfant sup + 10€ l’adulte sup.

Balade Nature & Montessori.

Les Dimanches en famille proposent aux parents et leurs enfants de 2 à 10 ans des expériences Nature pour leur permettre de vivre ensemble des aventures riches et complices au cœur de 2 lieux parisiens les dimanches de 10 h à 12h.

(Re)connectez-vous à la Nature en Famille. En DUO 1 enfant/ 1 adulte, chaque Saison à travers nos 5 sens.

Au programme :

-Aventure et Apprentissages avec les secrets de Dame Nature distillés au grès des rencontres végétales ou animales, en fonction du moment et des besoins de chacun. Éveiller les curiosités, entretenir ( ou réveiller ;) l’émerveillent, créer l’envie d’aller plus loin dans l’exploration.

– Moment questions Nature et une pause Yoga Nature.

-Jeux et contes sur la Nature. Une façon ludique, sensorielle et expérimentale de découvrir les comportements de la faune et la flore à chaque saison. Et pouvant donner lieu à de grands moments de fous rires.

-Des Ateliers Créatifs 100% Nature à 4 mains. Petits et grands se font plaisir à fabriquer ensemble, toujours en fonction de la saison, des créations issues de la Nature ..Sirop de pin, Peinture végétale, Mangeoires, Bijoux végétaux, Mobil végétal, Cadeaux 100% nature…

Organisée par Anne-Jeanne • Educatrice Nature/Educatrice Montessori

A réserver sur EcoNature

Parc des Buttes Chaumont Place Armand-Carrel 75019 Paris

Contact : https://www.eco-nature.org/experience/dimanche-en-famille https://www.eco-nature.org/experience/dimanche-en-famille

Anne Jeanne Sortie Nature & Montessori